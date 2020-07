O hospital afirma que está 'preparado para atender a população durante a pandemia'

publicado em 06/07/2020

Diretora administrativa do Hospital de Base, Amália Tieco, ressalta também sobre o quadro de colaboradores que tem no hospital (Foto: Gilberto Marques/Divulgação/Governo SP)

A diretora administrativa do Hospital de Base de Rio Preto, Amália Tieco, divulgou uma nota oficial, em que afirma que o hospital está preparado para atender a população durante a pandemia do coronavírus. Ela ressalta que o complexo hospitalar conta com infraestrutura e número de profissionais aptos para continuar a oferecer atendimento e serviços à população rio-pretense e da região, seguindo estritamente as medidas e normas de segurança preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).Em relação ao quadro de funcionários do hospital, Amália cita que atualmente o HB conta com 7 mil colaboradores, dos quais, 950 médicos e 600 médicos residentes. "Estão afastados 134 profissionais em virtude da Covid-19, o que corresponde a menos de 2% do número total de colaboradores, índice este muito inferior à média de afastamentos em instituições de saúde no Brasil e no mundo", informa na nota. Além disso, ela também ressalta que o HB fornece 50 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) aos colaboradores e a quem precisa."Assim, cumprimos o nosso compromisso de oferecer à população serviços e atendimento que fizeram o Hospital de Base e o complexo Funfarme serem reconhecidos como instituição referência na área da Saúde no Brasil. Instituição esta fundamentada em valores de humanismo, responsabilidade social e ambiental, meritocracia, integridade absoluta, inovação, qualidade, segurança e respeito."Ao final da nota, Amália agradece as manifestações de solidariedade para o diretor executivo, Jorge Fares, que permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19.*Diário da Região