publicado em 16/07/2020

Fernandópolis registrou nesta quarta-feira, 15, mais 35 testes positivos de coronavírus. O município soma agora 830 infectados por Covid-19.O informativo também aponta 1.824 testes negativos e 506 pacientes curados da doença. Os casos tratados como suspeitos são 153.A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foram registrados nesta quarta-feira, mais dois óbitos por Covid-19. Trata-se um uma idosa de 86 anos e um idoso de 80 anos, ambos estavam internados na Santa Casa e tinham comorbidades.Conforme nova deliberação da Secretaria Estadual da Saúde, todas as pessoas com síndromes gripais serão testadas por meio da coleta de exames para o Covid-19. A testagem será realizada de acordo com o período de início dos sintomas, por PCR ou Teste Rápido. Portanto, a partir de quinta-feira, 9, o informativo 'Síndrome Gripal' passa a não constar mais no 'B.E.'*O Extra.Net