Medida já adotada pela Prefeitura de Rio Preto permite comércio por mais horas quatro dias por semana, com três dias fechado e vale agora para cidades na fase laranja do plano de retomada da economia

publicado em 03/07/2020

Edinho (à direita) com secretários e assessores em videoconferência com prefeitos e com secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (Foto: Divulgação/Prefeitura Rio Preto)

O governo de São Paulo autorizou que cidades que estão fase na laranja de retomada da economia durante a pandemia de coronavírus poderão adotar mini-lockdown a partir da próxima semana. A medida permite ampliar horário de funcionamento do comércio, principalmente varejista e shoppings, de quatro para seis horas por dia durante quatro dias por semana. Em contrapartida, as prefeituras irão determinar abertura apenas de serviço considerado essencial durante três dias.A medida abrange toda região de Rio Preto, que engloba cerca de 100 cidades. O anúncio foi feito pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi nesta quinta-feira. O modelo é adotado em Rio Preto desde sábado e foi apresentado ao conselho municipalista, que reúne prefeitos de 16 maiores cidades do Estado. A proposta foi apresentada ao conselho pelo prefeito Edinho Araújo (MDB). O pedido de mais horas no comércio também era defendido por entidades do comércio, como Acirp e Sincomercio.De acordo com o secretário Vinholi, os prefeitos terão autonomia para definir os dias. "Agora, os municípios vão ter a opção. Esse foi um pleito feito pelo conselho municipalista. Uma sugestão dada pelos prefeitos, mais especificamente pelo prefeito Edinho Araújo, de São José do Rio Preto. E que foi aceita pelo comitê de enfrentamento ao coronavírus, disse Vinholi.Edinho afirma nos últimos dias, com fechamento parcial, foi registrada queda no uso do transporte coletivo, indicativo de "sucesso do mini-lockdown"A possibilidade foi vista com ressalvas por parte de prefeitos da região de Rio Preto. O prefeito de Olímpia, Fernando Cunha (PL) afirmou que irá analisar as novas regras, mas disse que tem deixado comerciantes decidirem melhor horário de funcionamento. Dentro do limite que prevê as regras atuais, de quatro horas por dia. Olímpia chegou a estar na fase verde do plano estadual, o que dava aval até a abertura de bares e restaurantes. No entanto, passou para fase vermelha por duas semanas e agora está na laranja. O município questiona na Justiça as regras do governo estadual. "Defendo a maior flexibilização possível. Temos uma condição bem diferente de Rio Preto", disse. Cunha disse que não pretende adotar fechamento do comércio por três dias. Segundo ele, isso só irá acontecer com aumento expressivo de casos da doença.Já o prefeito de Jales, Flávio Prandi (DEM), que também é presidente da Associação de Municípios Araraquarense (AMA) que representa 120 prefeituras, não retornou ligações para comentar o anúncio do Estado. Na última semana, ele disse que fechar comércio não teria apoio de parte de prefeitos.FasesNesta sexta-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) irá anunciar medidas sobre o plano de retomada da economia em meio à pandemia. Segundo o Diário apurou, Rio Preto deve permanecer na fase laranja do plano, na quarentena que vale até 14 de julho, mas é reavaliada semanalmente. A definição leva em conta evolução da Covid-19 na última semana, número de mortes da doença, e taxa de ocupação de leitos em hospitais por causa do coronavírus.Em caso de regressão de fase, para a vermelha, apenas serviços essenciais são autorizados a funcionar. O aumento de casos nas últimas semanas têm preocupado integrantes da Prefeitura.Governo avalia salões de belezaO governo de São Paulo analisa retomada de atividades de salões de beleza e barbearias, com protocolos para evitar contágio de coronavírus. Nesta quinta, 2, a secretária secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, afirmou que há "protocolos" em estudos que serão definidos por decreto do Estado a ser publicado "nos próximos dais". Ela não forneceu maiores detalhadas de sobre seria a reabertura.O fechamento de salões e barbearias motiva críticas tanto ao governo estadual quanto à Prefeitura. Em abril, o setor foi autorizado a funcionar pela Prefeitura, mas o fechamento foi determinado a partir de junho, com novas regras do Estado.A Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp) entrou na Justiça para reabertura de salões. A liminar foi concedida pela Justiça de Rio Preto, mas cassada pelo Tribunal de Justiça, na Capital. A Acirp também tenta na Justiça autorização para abertura de academias filiadas à associação. Em ambos os casos não havia decisão até o fechamento desta edição.*(VM) - Diário da Região