Números mostram impacto do coronavírus na rede privada de saúde

publicado em 11/07/2020

Números mostram impacto do coronavírus na rede privada de saúde, que vê demanda explodir. No HB, referência SUS, média de internações por dia saltou de 7 pacientes em junho para 19 em julho.Tudo impactadoO trânsito de pacientes com Covid-19 também está congestionado na rede privada de Saúde de Rio Preto. Somente nos nove primeiros dias de julho, o Hospital Austa registrou mais atendimento de vítimas do coronavírus do que no mês de junho inteiro.QuadruplicouForam 100 atendimentos no setor de Covid-19 (UTI e quarto) ao longo dos 30 dias do mês passado no Austa e 110 entre 1º e 9 de julho. Ou seja, a média diária de pacientes na instituição saltou de 3,3 para 12,2.Mais mortesA taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 está em 50%, com 14 pacientes exigindo cuidados intensivos no momento. A projeção de mortes com base nos dados de julho é preocupante também. Junho totalizou apenas um óbito. Agora, são três em nove dias.No HBO Hospital de Base, principal referência SUS na região, também viu sua média diária de internações explodir nos primeiros dias de julho. E num ritmo ainda mais contundente. Foram 70 atendimentos em maio (média de 2,2 pacientes por dia); 215 em junho (7,1 por dia) e 174 nos primeiros nove dias de julho (19,3 internações por dia, em média).Onde apertaMas é nas UTI do SUS que a preocupação com o índice de ocupação tira o sono de quem entende o que está acontecendo. Com HB e Santa Casa, referências do sistema público, congestionados, a Prefeitura de Rio Preto e o governo de São Paulo anunciaram nesta sexta (10) parceria com o Hospital de Jaci, do padre Nélio, que também deve virar referência SUS regional. São 53 vagas para Rio Preto (20 de UTI e 33 em enfermaria) e outras 18 para as cidades vizinhas.‘Ajudar Rio Preto’Padre Nélio Joel Angeli Belotti disse ao DLNews nesta sexta-feira que a abertura de vagas para pacientes Covid no hospital de Jaci tem como única meta auxiliar Rio Preto em um momento que o Hospital de Base e a Santa Casa apresentam aumento nas internações por causa da doença. "A gente quer ajudar a resolver o problema", disse.Sem opção 1A Prefeitura de Rio Preto contestou ação na Justiça do Sindicato dos Médicos. A entidade tenta derrubar decreto congelando aumento de gasto com pessoal durante pandemia da Covid-19. E também suspendendo contagem de prazos para benefícios como licença prêmio, por exemplo, até dezembro de 2021.Sem opção 2Segundo documento protocolado nesta sexta-feira (10), o município alega ter seguido lei federal, que exige o congelamento de gastos com o funcionalismo com o objetivo de priorizar os recursos com o combate à Covid-19. A Prefeitura de Rio Preto alega, por exemplo, que sem o adoção das medidas não poderia receber R$ 56 milhões do governo federal – parte deste dinheiro já foi encaminhada para o município.Outra realidade 1Carlos de Arnaldo, pré-candidato a prefeito de Rio Preto pelo PDT, diz que entra na disputa neste ano em condições muito mais favoráveis do que em 2016, quando o partido o fez ir para a briga após o prazo de filiações, ou seja, sem tempo para formar chapa de vereadores nem costurar coligações. "E com apenas 35 segundos de tempo na propaganda eleitoral gratuita e sem recursos”, completa.Outra realidade 2Segundo ele, sua realidade, quatro anos depois, é muito diferente. Com apoio prometido de Rede e PV, Carlos de Arnaldo diz que triplicou seu tempo na TV e rádio (2 minutos), e conseguiu formar uma chapa proporcional com 26 nomes, angariando jovens lideranças da cidade.Zero chanceOs fatos acima, segundo ele, são suficientes para provar que sua candidatura é fato inquestionável no momento, matando especulações de que poderia virar vice de alguém, incluindo o ex-prefeito Valdomiro Lopes (PSB), com quem o pedetista diz não falar há 8 anos. "Dá para entender que a possibilidade de eu sair candidato a vice do Valdomiro, ou de quem quer que seja, é zero.”Novo ministroMilton Ribeiro, pastor e membro do Conselho Deliberativo no Instituto Presbiteriano Mackenzie, que foi oficializado no Ministério da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta sexta-feira (10), é visto como um nome de grife e simpático ao setor privado. E capaz de agregar em torno de si quatro das cinco facções que duelam por poder dentro do MEC: militares, evangélicos, grupos privados e Centrão. Apenas os olavistas, aos quais Abraham Weintraub era ligado, não se sentiriam contemplados com a nova escolha.Relações próximasMilton Ribeiro pode deixar o Ministério da Educação mais próximo de Rio Preto também. Coisa rara no governo federal. Seu nome teria saído da cartola do PSD. Muito próximo do ex-governador de São Paulo Cláudio Lembo, o ministro seria indicação do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. Este, por sua vez, tem estreitos laços políticos e familiares com o vice-prefeito de Rio Preto, Eleuses Paiva. A filha de Eleuses e o sobrinho de Kassab são casados. Ou seja, são todos da mesma turma.CurrículoSegundo o currículo de Ribeiro, ele é doutor em educação pela USP, mestre em direito constitucional pelo Mackenzie e especialista em administração acadêmica pelo CRUB (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras).Sem Moro 1Popularíssimo nas manifestações anti-Dilma que lotaram a avenida Alberto Andaló, o ex ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro, tudo indica, não vai ser "convidado” para nenhum palanque nas eleições municipais deste ano em Rio Preto.Sem Moro 2Numa provável nacionalização do debate, Coronel Helena se alinha a Jair Bolsonaro (sem partido); Renato Pupo e Edinho Araújo estão mais afinados com João Doria; Celi Regina tem Lula; Carlos de Arnaldo evoca Ciro Gomes e Marina Silva; Marco Rillo agora é companheiro de Boulos. Com isso, o ex-juiz parece ter ficado sem "afilhado" por aqui.Entre dois amoresO empresariado rio-pretense que, em sua maioria, vestiu com gosto a camisa BolsoDoria em 2018 vai ter de escolher daqui para frente entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria. Muitos deles se prepararam nesta sexta (10) para uma live organizada pelo Lide com Paulo Guedes, ministro da Economia e principal fiador do governo federal junto ao PIB. Mas Guedes se enrolou com a agenda e Doria, assumiu o posto. Abaixo, algumas frase do tucano que não deixaram dúvida à audiência de que o divórcio é irreversível...Mérito nosso"Foram os governadores que garantiram a quarentena em seus Estados para preservar vidas. Foram os governadores que tiveram que buscar mundo a fora respiradores e EPIs para profissionais da saúde. Trabalho que deveria ter sido feito pelo governo federal. Todos os governadores têm trabalhado juntos, sem partidarismo, para conseguir soluções que auxiliem o povo.”O inimigo"O inimigo da economia não é e nunca foi a quarentena. O inimigo da economia é a pandemia que tirou tantas vidas nos últimos meses."Maior que ele"O Brasil é maior que o Bolsonaro.”Amiga China"Nós tivemos coragem de levar um escritório de São Paulo para a China, que resultou nessa parceria para a fabricação da Coronavac. Nós respeitamos a China, não fizemos brincadeiras, não fizemos piada... Assim como respeitamos todos os outros países. Temos que fazer parceiros e não inimigos.”Relação aberta"O diálogo com prefeitos de São Paulo é aberto. 98% têm respeitado o Plano SP e seguido nossas orientações e não têm reclamado. Desde o começo falamos que a pandemia cresceria no interior e esses 98% acreditaram em nós, mesmo nos municípios que não tinha um caso. 2% acharam que sabiam mais que a medicina e só não tiveram mais mortes porque a Secretaria de Saúde interviu para que isso não acontecesse."Sem palavrão"Aqui em São Paulo não perdemos tempo com palavrões, nós trabalhamos. Aqui não tem corrupção, temos ação.”*DL News