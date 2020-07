Desde o início de junho, Fernandópolis iniciou uma alta escalada diária de novos casos positivos de Covid-19 no município. Se em março foi registrado apenas um caso positivo em sete dias, durante os 30 dias do mês de abril, foram apenas mais 13, sendo que no decorrer dos 31 dias maios, apenas mais 50, menos de dois casos por dia. Até então, o município somava 64 casos positivos de coronavírus.

Já no primeiro de junho, os picos começaram a ficar cada vez mais altos e constantes. Foram diagnosticados 435 pacientes com Covid-19 e registrados os primeiros cinco óbitos e bateu o recorde de 54 diagnósticos num único dia.



Apenas no sétimo dia do mês de julho, já foram registrados seis óbitos e 127 novos casos positivos de coronavírus. Só nesta terça-feira, 7, mais 16 pacientes entram para a lista dos infectados, totalizando 628, incluindo os 11 óbitos já citados. Apesar dos apelos das autoridades, parte da população fernandopolense tem ignorado o risco iminente de morte provocado pelo Sars-Cov-2, vírus responsável pela Covid-19.

*Cidadão Net