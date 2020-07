O veículo havia sido furtado há cinco anos

publicado em 16/07/2020

Uma caminhonete de luxo que havia sido furtada em Santa Catarina foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde desta quarta-feira (15), na BR-153, em Rio Preto.



De acordo com as informações preliminares da PRF, o veículo havia sido furtado há cinco anos e estava rodando com chassi e placas clonados de outro veículo da região.



A caminhonete foi apreendida. Alguns garagistas foram chamados até a Central de Flagrantes, onde a ocorrência está sendo apresentada.

*DL News