Oito apostas de diversas cidades brasileiras ganharam o prêmio de 15 acertos

publicado em 07/07/2020

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio (Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.)

Um apostador de Rio Preto ganhou R$ 306,9 mil no sorteio de sexta-feira, 3, da Lotofácil. O prêmio total estava estimado em R$ 2,5 milhões. Oito apostas de diversas cidades brasileiras ganharam o prêmio de 15 acertos. A aposta foi feita na Lotérica Stefani & Gonçalves, no Parque Industrial. A Caixa não informa dados pessoais dos sorteados.De acordo com a Caixa, a pessoa marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h.Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).*Diário da Região