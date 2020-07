Ele exigia a entrega de sua documentação para fazer a transferência de curso

publicado em 10/07/2020

(Foto: Universidade Brasil)

Um estudante de medicina foi detido na manhã de ontem após invadir armado a secretaria da Universidade Brasil, em Fernandópolis. Ele exigia a entrega de sua documentação para fazer a transferência de curso.

Segundo informações policiais, o estudante alegou ser policial aposentado, do estado do Maranhão, e de arma em punho, entrou na secretaria do curso dizendo que iria levar sua documentação de qualquer maneira.

A segurança da faculdade foi avisada e logo em seguida a Polícia Militar foi acionada. O estudante foi encaminhado para o plantão policial para prestar depoimento.

Por meio de nota, a Universidade Brasil declarou que repudia e lamenta o referido episódio e informa que, por meio da atuação dos profissionais internos de monitoramento e segurança, as autoridades policiais foram imediatamente notificadas, tendo comparecido ao campus e encaminhado o aluno ao Distrito Policial competente.

"Mediante solicitação da Universidade Brasil, foi lavrado Boletim de Ocorrência e, além disso, o caso também será analisado em âmbito administrativo, considerando os termos de nosso Regimento acerca dos processos disciplinares cabíveis", conclui a nota.

A direção da instituição de ensino afirma que a faculdade passa por restruturação e todos os pedidos de transferências de curso estão sendo analisados caso a caso.

*Diário da Região