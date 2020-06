Três cruzamentos da ferrovia que atravessa Fernandópolis vão ganhar três “cancelas eletrônicas” para garantir maior segurança na travessia. A empreiteira AJW Medeiros, contratada pela Rumo Logistica, empresa que opera a ferrovia, está concluindo a base para instalação dos equipamentos. Na região, serão instaladas sete cancelas. Em Fernandópolis, as cancelas serão instaladas nos cruzamentos da ferrovia com a Vicinal Carlos Gandolfi (ao lado do Terminal da Coruripe), na entrada para a Fazenda Birolli e no acesso à estrada do Coqueiro. Não há prazo para início da operação, já que a empresa depende dos equipamentos. Com a pandemia, o fornecimento desses equipamentos está sofrendo atrasos. As cancelas vão operar eletronicamente. Sensores instalados na ferrovia vão acionar alarme sonoro com a aproximação da composição para, em seguida, fechar a cancela. No final de maio, o governo federal assinou a renovação do contrato de concessão da Malha Paulista com a Rumo. A ferrovia, de quase 2 mil quilômetros de extensão e cruza todo o Estado de São Paulo até o Porto de Santos, terá o prazo de concessão estendido por 30 anos e exigirá investimentos de R$ 6 bilhões.

Com a concessão renovada, a Rumo Logística assumiu compromisso de resolver alguns problemas logísticos na região, onde a ferrovia corta as principais cidades. O maior nó está em São José do Rio Preto, onde a Rumo promete tirar do papel o projeto do desvio da ferrovia para fora da área urbana.

Em Fernandópolis, são dois pontilhões de transposição da ferrovia que deverão sair do papel. Os projetos estavam parados havia anos no DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – e serão assumidos pela empresa como parte dos custos da renovação da concessão da malha paulista.

Os dois pontilhões serão construídos no cruzamento da ferrovia com a Rodovia Vicinal Carlos Gandolfi que liga Fernandópolis com São João das Duas Pontes, ao lado do Terminal da Coruripe, e no acesso à Ceagesp e estrada do Coqueiro.

Técnicos da empresa, Emanoel Tavares Costa Jr - Executivo de Estratégia Institucional; Rodrigo Verardino De Stéfani, Gerente de Relações Institucionais e Governamentais; Bruno Madalena e Marcelo Rodrigues, Relações Governamentais, visitaram a cidade para anunciar as obras.

NOTA

Questionada sobre as cancelas, a Rumo encaminhou nota ao CIDADÃO: "A instalação de cancelas em Fernandópolis é uma medida que visa aumentar a segurança nas passagens em nível do município. As cancelas serão mantidas até a conclusão dos viadutos previstos nas obras de contrapartida da renovação da Malha Paulista. Assessoria de Imprensa Rumo"