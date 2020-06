Número engloba pacientes confirmados e suspeitos da doença (12 e 4, respectivamente)

publicado em 13/06/2020

Tanto na UTI quanto na enfermaria a ocupação é de 66%, número relativamente tranquilo em proporção (Foto: Imagem Ilustrativa/Pixabay)

Da noite de ontem para a manhã deste sábado, 13, a Santa Casa de Fernandópolis teve aumento na ocupação de leitos destinados para coronavírus.Enquanto o número de ocupantes da UTI se manteve estável, com quatro pacientes, os números da enfermaria aumentaram e colocam a direção do hospital em estado de atenção.De acordo com o boletim da instituição, 12 pacientes - oito confirmados e quatro suspeitos -, ocupam os leitos de enfermaria, entre SUS, convênios e particulares. Para enfermaria no tratamento de coronavírus há 13 leitos do SUS e 5 entre convênio e particular.Tanto na UTI quanto na enfermaria a ocupação é de 66%, número relativamente tranquilo em proporção, mas que, em números absolutos, representam apenas dois leitos de UTI e seis de enfermaria livres para novos pacientes com sintomas ou confirmação de coronavírus.*OExtra.Net