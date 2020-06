As mortes pela doença ocorreram em Catanduva, Floreal, Uchoa e Tanabi

publicado em 19/06/2020

Seis pessoas entraram para a lista de mortos por coronavírus nessa quinta-feira, 18, na região. Com isso, chegou a 175 o número de pessoas mortas por Covid-19 no Noroeste Paulista. As mortes pela doença ocorreram em Catanduva, Floreal, Uchoa e Tanabi.

Em Catanduva, a prefeitura confirmou mais duas mortes pela doença e chegou a 17 óbitos por Covid-19. As duas novas vítimas na cidade são um idoso de 59 anos e uma idosa de 94 anos. Ambos, estavam internados no Hospital Emílio Carlos, mas não resistiram as complicações acarretadas pela doença. Não foi informado se as duas vítimas tinham ou não comorbidades.

Já em Floreal, a Secretaria da Saúde confirmou as duas primeiras mortes por coronavírus no município de aproximadamente 3 mil habitantes. As vítimas são um idoso de 62 anos, que estava em tratamento contra um câncer, e uma idosa de 65 anos, que tinha diabetes. A cidade tem 12 casos da doença.

Também foi registrada a quarta morte por coronavírus em Uchoa. A vítima é uma idosa de 66 anos, que estava hospitalizada em Rio Preto para cuidar de outra enfermidade, quando testou positivo para coronavírus no último dia 12 de junho. A idosa que estava em tratamento contra as duas doenças acabou não resistindo e morreu na manhã de quarta-feira, 17. O atestado de óbito constatou morte por coronavírus, já que segundo os médicos o estado de saúde da paciente foi agravado pelo vírus.

Outra cidade que também confirmou morte foi Tanabi. Foi o primeiro óbito pela doença no município. A paciente é uma idosa de 84 anos, que estava internada desde do último domingo, 14, no Hospital de Base de Rio Preto, após apresentar os primeiros sintomas. Na noite de quarta-feira, 17, a idosa acabou não resistindo as complicações causadas pela doença e morreu. Tanabi contabiliza 57 casos positivos da doença.





*Diário da Região