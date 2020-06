O suspeito trabalhava na reforma de uma casa vizinha à residência da vítima

publicado em 27/06/2020

Foto (Reprodução/Mídias Sociais\)

Um rapaz de 19 anos foi detido na noite de sexta-feira, 26, em Rio Preto, após ser pego com um celular furtado. A Polícia Militar chegou até a residência do jovem suspeito, no conjunto habitacional Amizade, por meio de rastreamento do telefone.

Segundo o boletim de ocorrência, o celular era de um menino de apenas 6 anos, morador do bairro Garden Village. Depois de ver pegadas na parte externa da casa, o pai da criança imediatamente entrou no site de rastreamento, que imediatamente mostrou o exata localização do aparelho telefônico.

O autor do furto foi identificado como um dos trabalhadores contratados para trabalhar na reforma de uma casa vizinha à residência da vítima. O suspeito também tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Levado até a Central de Flagrantes, o rapaz teria confessado o furto para o delegado de plantão, Allan Soares. Ele conta que entrou na casa da vítima por uma das janelas, pegou o celular e saiu sem ser visto por nenhum dos moradores do imóvel.

Após o depoimento, o jovem foi liberado para responder ao inquérito policial em liberdade, porque não foi detido em flagrante.

*Diário da Região