O fato aconteceu BR-153, próximo a José Bonifácio

publicado em 22/06/2020

Mãe e filho foram presos e conduzidos até a Delegacia de Polícia de José Bonifácio, onde foram apreendidos os cartões, os celulares dos dois e os valores em espécie que portavam (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

A apreensão ocorreu na BR-153, durante fisclização a equipe de policiais rodoviários abordou um veículo VW Fox conduzido por homem de 30 anos e sua mãe de 54 anos como passageira. No qual foram localizados 62 cartões bancários de diversas instituições financeiras.A dupla vinha do Paraná e tinha como destino o estado do Maranhão. Diante do nervosismo dos abordados e das informações controversas que eles apresentaram, os policiais realizaram revista no interior do veículo, localizando em um esconderijo 62 cartões bancários de diversas instituições financeiras.Questionados, os dois não souberam informar a procedência destes cartões. A equipe policial manteve contato telefônico com alguns correntistas, que informaram que foram vítimas de golpe praticado por pessoas que se passaram por funcionários públicos e funcionários dos bancos.De posse dos cartões, os estelionatários realizavam saques e contratavam empréstimos em nome das vítimas, em sua maioria, as vítimas dos estelionatários eram aposentados e pensionistas.Mãe e filho foram presos e conduzidos até a Delegacia de Polícia de José Bonifácio, onde foram apreendidos os cartões, os celulares dos dois e os valores em espécie que portavam. Os envolvidos foram ouvidos e liberados, devendo responder a processo criminal por estelionato.*Com Região Noroeste