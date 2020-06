O motivo é o aumento repentino de casos de Covid-19 na cidade, que tem 58 casos da doença

publicado em 24/06/2020

A prefeitura de Mendonça, em decreto assinado pelo prefeito Antonino Caetano de Souza (SD), determinou toque de recolher a partir desta quarta-feira, 24. O motivo é o aumento repentino de casos de Covid-19 na cidade, que tem 58 casos da doença - somente nesta terça-feira, 23, houve 13 novos registros e uma morte (leia mais abaixo).

O novo decreto estabelece toque de recolher no período entre 21h às 5h do dia seguinte. As medidas terão validade até que a curva de novos casos da doença pare de crescer. No último dia 19, a prefeitura de Mendonça ainda estabeleceu multa de R$ 49,91 para quem fosse flagrado sem máscaras nas ruas da cidade.

O horário de funcionamento do comércio em geral está restrito a apenas quatro horas diárias, das 11h às 15h de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados.

Urupês

Com o rápido aumento de casos na cidade, a prefeitura de Urupês, que tem 16 ocorrências de Covid-19, resolveu colocar barreiras sanitárias na entrada da cidade. Agentes de saúde estão aferindo a temperatura de quem entra - se a pessoa estiver com febre, é encaminhada a um serviço de saúde, onde os profissionais decidem por fazer o teste de coronavírus ou colocar o paciente em isolamento.

Outra medida tomada pela Secretaria de Saúde é pedir que todos os viajantes da Capital e da região metropolitana que vão ficar na cidade - na casa de um parente, por exemplo - permaneçam em isolamento por 14 dias, o período de quarentena. A exceção é se a pessoa for voltar para sua cidade, não permanecendo em Urupês.

Os agentes de saúde estão nas ruas, orientando sobre a importância das máscaras e sobre o isolamento social, que alguns moradores não vinham cumprindo. A prefeitura já lacrou os bancos de concreto das Praças Padre Peretti e Chafik Saab, e os brinquedos, equipamentos e bancos do Parque Municipal Mário Covas (Parque dos Lagos).

Com o decreto, que prorroga a quarentena por tempo indeterminado, ficou proibida a realização de eventos particulares em propriedades urbanas e rurais. A fiscalização será realizada através dos fiscais da prefeitura e outros funcionários que poderão receber poder de fiscalização, em conjunto com a Polícia Militar, porém os próprios munícipes podem denunciar se constatarem pessoas desrespeitando as medidas de proteção e segurança. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (17) 98133-8460, pela página da Ouvidoria da Prefeitura ou por meio de suas redes sociais.





*Diário da Região