Três acessos da cidade que receberam as referidas barreiras

publicado em 12/06/2020

Prefeitura de Jales implantou as barreiras sanitárias

Na manhã de quinta-feira, dia 11, em Jales, começaram as ações de barreiras sanitárias promovidas pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e com apoio da Polícia Militar.

Segundo apurou a reportagem, são três acessos da cidade que receberam as referidas barreiras. Os pontos escolhidos pela equipe foram a Avenida João Amadeu (Portal de Entrada), Avenida Paulo Marcondes e Avenida Shiguero Kitayama.

A primeira ação foi realizada durante o feriado de 11 de junho (Corpus Christi). As ações serão estendidas até sábado, 13. O objetivo é orientar a população sobre as formas de prevenção do coronavírus (Covid-19).