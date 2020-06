Homem estava como acompanhante de uma paciente que está internada no Hospital de Base

publicado em 12/06/2020

Hospital de Base de São José do Rio Preto (Foto: Reprodução/ TV TEM)

A Polícia Civil de Rio Preto vai investigar a queda de um homem, de 46 anos, do terceiro andar do Hospital de Base nesta quinta-feira, 11. Ele era acompanhante de uma paciente que está internada e caiu da janela do quarto onde ela estava. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, no momento não havia nenhum funcionário no quarto.Ainda conforme a assessoria, todas as janelas do hospital possuem grades. O Corpo de Bombeiros e a Polícia foram acionados e o Hospital de Base também fará uma apuração interna para averiguar o que ocorreu. De acordo com a assessoria, foi preciso chamar os Bombeiros porque o homem caiu em uma área de difícil acesso.Nem o acompanhante nem o homem tinham coronavírus - inclusive é proibido que pacientes com suspeita ou Covid-19 confirmada recebam visitas. O quarto foi lacrado e a paciente foi transferida para outro local. Conforme a assessoria, ela está recebendo toda a assistência médica e psicológica dos profissionais da instituição.O estado de saúde da vítima é estável e grave e ele está passando por exames na emergência do Hospital de Base.*Diário da Região