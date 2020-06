A apreensão ocorreu na noite de terça-feira, no bairro Nova Esperança, zona Norte de Rio Preto

publicado em 17/06/2020

Drogas apreendidas no Nova Esperança (Foto: Reprodução/Polícia Militar)

Um casal foi preso na noite de terça-feira, 16, com 3,2 kg de maconha e mais 91 porções de cocaína, escondidos em casa no bairro Nova Esperança, zona Norte de Rio Preto. Na residência tinha também uma balança de precisão usada por traficantes para pesagem de entorpecente.Segundo informações da polícia, homem de 21 anos foi detido pelo Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) na porta de casa. Nos bolsos foram encontradas 23 porções de cocaína e três porções de maconha.Durante revista dentro da casa, foram encontradas 865 porções de maconha, que totalizaram os 3,2 kg do entorpecente e mais 91 porções de cocaína. Tudo estava escondido em um guarda-roupa do casal.O homem teria confessado o tráfico de drogas, mas a mulher de 18 anos negou.O casal foi preso por tráfico de drogas. Depois de passar por depoimento na Central de Flagrantes, foi encaminhado para carceragem do Deic.*Diário da Região