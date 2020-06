O pai da vítima, um idoso de 64 anos, foi até a agência para realizar alguns procedimentos e caiu no golpe

publicado em 23/06/2020

Na noite de segunda, ao voltar à agência, a vítima notou que o extrato mostrava as transferências feitas anteriormente (Foto: Reprodução/Mídias Sociais)

Uma mulher de 32 anos registrou um boletim de ocorrência, na tarde desta segunda-feira, 22, após perder R$ 40 mil. O pai dela, um idoso de 64 anos caiu em um golpe aplicado por estelionatários em uma agência bancária, no Jardim Urano, em Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o mecânico foi até a agência para realizar transferências, ele tem autorização da filha para fazer os procedimentos, quando um homem que estava próximo disse que seu autoatendimento ainda estava aberto e que para encerrá-lo era necessário recolocar o cartão e inserir a digital.

Sem suspeitar, o idoso realizou o procedimento. Nesse momento, dois homens que estavam do outro lado o abordaram pedindo ajuda com um procedimento. Distraído, o homem conseguiu realizar duas transferências de sua conta, uma no valor de R$ 22 mil e a outra de R$ 18 mil.

Na noite de segunda, ao voltar à agência, a vítima notou que o extrato mostrava as transferências feitas anteriormente. O caso foi registrado e segue sendo investigado pela polícia.

*Diário da Região