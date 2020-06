A droga estava escondida no compartimento de carga do caminhão

publicado em 23/06/2020

Caminhão que transportava o entorpecente (Foto: Polícia Rodoviária)

Um motorista foi preso em flagrante com 5,3 toneladas de maconha, na rodovia Euclides da Cunha, trecho próximo a Mirassol. A apreensão aconteceu na noite de segunda-feira, 22.

De acordo com as equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando abordaram um caminhão Iveco/Tector. Durante a vistoria, a droga estava escondida no compartimento de carga.

O motorista foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas.

*Diário da Região