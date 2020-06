Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Monte Verde em Rio Preto

publicado em 18/06/2020

O jovem foi preso e apresentado na delegacia. Ele permanece à disposição da Justiça. (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Monte Verde em Rio Preto, nesta quarta (17). Ele apresentou nervosismo durante a abordagem.Durante patrulhamento, os policiais viram o jovem estacionando em frente a uma casa e o abordaram. Por ele se mostrar apreensivo, questionaram sobre a presença de drogas na casa e ele confirmou.No quarto dele, em cima da cama, havia uma caixa de papelão com 14 tijolos de maconha. Ele explicou que recebeu um acerto trabalhista e com o dinheiro comprou a droga para fracionar e vender.Dentro da caixa de papelão também havia uma faca que estaria sendo usada para cortar a droga.O jovem foi preso e apresentado na delegacia. Ele permanece à disposição da Justiça.*Região Noroeste