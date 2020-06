Serão mais 20 leitos, localizados no quinto andar do hospital

publicado em 20/06/2020

Hospital de Base recebeu cinco novos respiradores nesta quinta-feira (18). (Foto: Divulgação/HB/Reprodução/Diário da Região)

Está prevista para ficar pronta na próxima segunda-feira, 22, a terceira ala de unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes com coronavírus do Hospital de Base, instalada no quinto andar da instituição. Serão mais 20 leitos dedicados aos pacientes de Covid-19.

No total, o HB tem 117 leitos de UTI para coronavírus, já credenciados pelo governo do Estado, e cerca de 300 de enfermaria. Nem todos estão em funcionamento ainda, mas estão sendo montados conforme a necessidade. As outras duas UTI estão localizadas no sétimo andar e a enfermaria está no Bloco C, anexo ao hospital.

O HB atende Rio Preto e outras cerca de cem cidades da região, uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes. O número de internados com coronavírus, entre casos confirmados e suspeitos, vem crescendo diariamente. Nesta sexta-feira, 19, havia 61 pessoas com a doença confirmada na instituição, sendo 31 em UTI e 30 em enfermaria, além de 42 com suspeita de coronavírus. É preciso separar os pacientes já em tratamento de Covid-19 daqueles que ainda estão em investigação e cada cama de cada setor deve ficar a uma distância mínima de dois metros da outra.

Suzana Lobo, chefe do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Base e presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), diz que diariamente são convocados novos profissionais. Em uma situação como a atual, a quantidade de leitos não é a única preocupação. "Tem que ter ventilador e tem que ter equipe: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, ou seja, até onde a gente vai conseguir colocar pessoas especializadas? Pode chegar um ponto que a capacidade de aumentar vai ficar prejudicada. A equipe treinada é necessária, porque é um doente muito complexo", pontua.

O diretor-executivo da Funfarme, Jorge Fares, teve coronavírus diagnosticado nesta semana. Ele, que tem 65 anos, está em isolamento domiciliar e todos com quem o médico teve contato estão sendo monitorados.

Na Santa Casa, o número de pacientes internados também está crescendo. Nesta sexta-feira, havia 38 com Covid-19 confirmada, sendo 19 em enfermaria e 19 em UTI, além de 23 com suspeita da doença.

*Diário da Região