publicado em 26/06/2020

A Polícia Ambiental apreendeu 35 aves nativas mantidas irregularmente em um cativeiro, nesta quinta-feira (25), em Mirassol. O flagrante foi feito durante uma abordagem em uma casa, na Vila Maria.De acordo com a corporação, espécies raras como Nero, Guaxe, Tejo e Bicudo eram criadas pelo dono do imóvel sem a autorização de cadastro de criador. Na geladeira da casa os policiais encontraram ainda um tatu galinha congelado e uma espingarda calibre 20, além de 10 munições.A mulher do responsável pelo material apreendido foi apresentada no 1º Distrito Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado. O marido dela foi autuado em R$ 18 mil por ter espécies nativas em cativeiro e R$ 500 por ter em depósito carne de animal silvestre. Ele responderá por crime ambiental.As aves foram liberadas em seu habitat natural.A Polícia Ambiental solicita a população que denuncie os crimes ambientais através do telefone (17) 3201-3600.*Região Noroeste