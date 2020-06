E como se não se pode dar trégua para esse mosquitinho perigoso, a Prefeitura de Fernandópolis continua com trabalho intenso de prevenção e combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

publicado em 19/06/2020

Mesmo em tempos de pandemia por Covid-19, a população deve manter-se atenta ao velho conhecido dela, o Aedes aegypti. E como se não se pode dar trégua para esse mosquitinho perigoso, a Prefeitura de Fernandópolis continua com trabalho intenso de prevenção e combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como o Zika vírus, febre chikungunya, dengue e febre amarela.As ações são realizadas diariamente, mesmo durante o período de pandemia de coronavírus. A equipe da Vigilância Epidemiológica realiza bloqueios nas regiões da cidade onde há casos suspeitos da doença, com intensificação das visitas, eliminação dos criadouros e orientações nos imóveis. Também faz nebulização, atividades em pontos estratégicos, visitas nos imóveis especiais e uma equipe de apoio da Sucen auxilia na nebulização veicular.Segundo a prefeitura, Fernandópolis já fez ao longo deste ano 1014 exames de suspeita de dengue e obteve 910 resultados positivos. Apenas 104 foram descartados.“A melhor forma de evitar criadouros do mosquito Aedes é eliminando locais de acúmulo de água parada. Para tanto, há uma série de atitudes que podem ser tomadas”, destaca a prefeitura.Entre as principais medidas estão a necessidade de manter a caixa d’água deve sempre limpa e bem fechada; não deixar a água da chuva acumulada sobre lajes e calhas, que devem ser limpas periodicamente; manter todos os utensílios que podem segurar água, como garrafas e pneus, limpos e bem fechados, ou guardados com a boca para baixo, limpar os ralos com frequência ou apenas jogar desinfetante para impedir que acumule água, trocar a água do bebedouro dos animais, lavando o recipiente, colocar areia nos pratos dos vasos de plantas ou elimine-o e trocar a água dos vasos de plantas aquáticas.*Cidadão NEt