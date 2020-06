Os boletins epidemiológicos publicados desde o dia primeiro de junho vem registrando uma média cada vez mais elevada de novos casos registrados no período diário

publicado em 19/06/2020

No comparativo do acumulado nos primeiros 17 dias de junho em relação aos meses anteriores, esse número é 15 vezes maior do que o registrado em todo o mês de abril (Foto: Reprodução/CidadãoNet)

O aumento exponencial de novos casos positivos de Covid-19 registrados em Fernandópolis desde o início do mês de junho, assustou a população fernandopolense. Desde a terça-feira, 16, vem diminuído o fluxo de veículos e de pedestres na região central da cidade.

Os boletins epidemiológicos publicados desde o dia primeiro de junho vem registrando uma média cada vez mais elevada de novos casos registrados no período diário. Só para se ter uma ideia dessa alta, de segunda-feira, 15, até quarta-feira, 17, 60 pacientes testaram positivo para Covid-19. Do início do mês até esta quarta, 197 pessoas já foram infectadas.

No comparativo do acumulado nos primeiros 17 dias de junho em relação aos meses anteriores, esse número é 15 vezes maior do que o registrado em todo o mês de abril. Só os números registrados na terça e na quarta-feira equivalem ao mês de maio inteiro. Foram 50 casos registrados em maio e 49 nos últimos dois dias.



A escalada do número de casos positivos de coronavírus assustou os moradores de Fernandópolis. Se durante os primeiros três meses da pandemia não havia registro de óbito, em junho já aconteceram três. O médico infectologista Márcio Gaggini já havia previsto o aumento do número de infectados ainda em abril. A oferta maior de exames diários somada à grande demanda de pacientes com sintomas gripais também contribuíram para o diagnóstico em maior número.



Para o governador do Estado de São Paulo, João Dória, a manutenção das taxas elevadas de infectados e óbitos provocados por Covid-19 pode resultar na regressão para a fase I ao invés de avançar para a fase III os municípios que não conseguirem bater as metas estabelecidas no plano de flexibilização. Tal medida fecharia o comércio novamente, mantendo apenas os serviços considerados essenciais, posicionamento também defendido pelo prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, que chegou a afirmar durante uma live que realizou no dia 11 de junho ao lado do secretário de Saúde do município, Ivan Veronesi e com a participação do médico Márcio Gaggini.



Os internautas que acompanharam o pronunciamento do prefeito por meio da live falaram da situação da região central da cidade com relação a superlotação em lojas e supermercados. Outros chegaram a sugerir multas como forma de coibir o passeio na região central. A transmissão já foi assistida por mais de 16 mil pessoas, sendo que mais de 300 delas comentaram sobre os pontos pautados pelas autoridades.



*CidadãoNEt