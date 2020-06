Os vizinhos tentaram ajudar com mangueiras e baldes, mas o fogo foi mais rápido

publicado em 30/06/2020

Eles estavam indo emplacar o veículo, comprado há vinte dias atrás (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Já era final de tarde da última quinta-feira, 25 de junho, quando Wesley Moretti Martinez, 28 anos, estava com o sogro e a irmã na cabine do caminhão estacionado em frente a própria casa no bairro Big Plaza em Jales (SP). Eles estavam indo emplacar o veículo, comprado há vinte dias atrás."O meu sogro ligou o caminhão para fazer ar. Esperamos uns cinco minutos e montamos no caminhão, com os vidros ainda fechados. Quando andamos uns 10 metros escutei a minha avó gritando. Paramos o caminhão e quando descemos a minha avó gritou novamente que o caminhão estava pegando fogo!", contou Wesley.Os vizinhos tentaram ajudar com mangueiras e baldes, mas o fogo foi mais rápido. Foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência conseguindo controlar o incêndio, porém o prejuízo já era grande.Wesley contou que ainda está tentando descobrir como o fogo teria começado. Segundo ele, o prejuízo está calculado em aproximadamente R$ 90 mil. Motivados a tentar arrecadar parte deste valor, a família resolveu criar uma vaquinhaonline, onde você pode contribuir com o valor que desejar."Sei que o que vier de bom coração já vai ajudar muito!", disse.*Região Noroeste