Casal é baleado durante discussão na frente de casa em Araçatuba

De acordo com a Polícia Militar, as autoras são duas mulheres que discutiram com o casal. Elas foram presas em flagrante por tentativa de homicídio

publicado em 27/06/2020

Um casal foi baleado durante uma discussão no bairro Claudionor, em Araçatuba (SP), na noite de sexta-feira (26). De acordo com a Polícia Militar, duas mulheres armadas discutiram com o casal em frente à casa deles. Elas atiraram contra os dois e um dos tiros atingiu o joelho da mulher, enquanto o outro acertou a mão do marido dela. Ao chegar ao local, os policiais desarmaram as mulheres, que foram presas em flagrante por tentativa de homicídio. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa da cidade e passam bem. O caso será investigado.



