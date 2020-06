Devido ao acidente, o trevo de Talhado está interditado

publicado em 19/06/2020

(Foto: Reprodução/Diário da Região)

Uma carreta tombou no trevo que dá acesso ao distrito de Talhado, na BR-153, em Rio Preto, na manhã desta sexta-feira, 19. O acidente ocorreu próximo ao acesso a avenida Danilo Galeazzi. O motorista não sofreu ferimentos. Devido ao acidente, o trevo está interditado e sem previsão de que horas será liberado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no trecho teve de ser parcialmente interditado até a espera de um caminhão guincho para retirar o caminhão do local. A Guarda Municipal foi até lá para orientar os motoristas da avenida Danilo Galeazzi, no ponto em que ocorreu o acidente.

Um grupo de moradores da região pretende fazer um protesto na manhã de sábado, 20, para reivindicar a entrega do viatura da BR-153 que dá acesso a região do distrito de Talhado.

*Diário da Região