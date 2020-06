Segundo os policiais, que atuam em Votuporanga, o deslocamento para apreensão e prisão aconteceu em um sítio e encontraram o suspeito no quintal da propriedade

publicado em 20/06/2020

A Policia Ambiental prendeu na tarde de sexta-feira (18), um caçador na cidade de Américo de Campos, após ser flagrado com armas de fogo, armadilhas para caça, facas e carne de animal silvestre identificada como capivara.Segundo os policiais, que atuam em Votuporanga, o deslocamento para apreensão e prisão aconteceu em um sítio e encontraram o suspeito no quintal da propriedade. Ao demonstrar nervosismo por ser abordado, os policiais decidiram realizar uma vistoria e encontraram cinco espingardas de diversos calibres e munições em uma casa de alvenaria.Dentro da sede do sítio havia mais uma espingarda, um revólver, uma pistola, outras munições e 28 quilos de carne de capivara.A autuação corresponde o valor de R$ 14 mil, por posse ilegal de armas de fogo e pelo depósito de carne de animal silvestre nativo abatido.*Região Noroeste