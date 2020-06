Os 17 pacientes internados no local conversam com seus familiares através de chamadas de vídeos e muitos se emocionam e se alegram com essa forma de manter contato.

“Excelente a ideia porque a gente não pode ir lá fazer a visita e também não pode buscar. Essa chamada que eles fizeram aí foi uma benção de Deus, a gente mata a saudade”, afirma Rilvana Figueiredo Barbosa, irmã de uma paciente.

As funcionárias do asilo disponibilizam os próprios celulares para que os idosos possam conversar com a família. Uma forma segura e saudável de manter todo mundo em contato diante do novo cenário.

“A gente percebeu que eles estavam muito tristes, eles não estavam entendendo porque não estavam recebendo visitas. A gente teve essa ideia pra eles ficarem mais próximos por questão mesmo de afinidade com o familiar”, explica a assistente social do asilo, Lilian Mara Silva Bastos.

A interação com familiares e amigos é necessária para que os idosos não se sintam isolados, explicam os funcionários do asilo.