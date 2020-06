Segundo prefeitura, baixo número de casos nos últimos 14 dias e ocupação hospitalar foram motivos para reabertura destes locais

Segundo a prefeitura, caso o número de infectados aumente na cidade, a liberação das academias poderá ser revisada e o decreto, revogado (Foto: Reprodução/Hoje Mais)

Andradina (SP) poderá ter a reabertura de academias a partir desta segunda-feira (15) depois de um decreto municipal autorizar o retorno do serviço durante a pandemia do coronavírus.Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada por causa de dois motivos. O primeiro é a estabilização de casos de contaminação da Covid-19. A prefeitura diz que nos últimos 14 dias, apenas dois casos foram registrados na cidade.Outro ponto levado em conta para aprovar o decreto foi a ocupação de leitos. Na Santa Casa, não tem internados na UTI com coronavírus.Por isso, as academias, escola de dança, de natação estão autorizadas a funcionar, com 40% da ocupação total do espaço. Os estabelecimentos também terão de medir a temperatura dos alunos e todos devem usar máscaras.Andradina tem 23 academias e a prefeitura diz que vai redobrar a fiscalização nos locais a partir desta semana.“Dentro de uma análise dos números locais, nos 14 últimos dias, a exemplo do próprio plano do Estado, a cidade está em uma quarentena produtiva e rigorosa, tivemos estabilização no contágio, o município tem capacidade hospitalar”, afirma Leonardo de Freitas Alves, secretário de Negócios Jurídicos da prefeitura.Segundo a prefeitura, caso o número de infectados aumente na cidade, a liberação das academias poderá ser revisada e o decreto, revogado.“Esportes de contato, treinos com contato direto entre duas pessoas, ainda está proibido. Apenas para condicionamento físico individualizado e para menores de 60 anos e sem quadro de risco”, diz o secretário.*G1.com