publicado em 24/06/2020

Um dos disparos acertou a perna da vítima, próximo ao joelho, que ficou caída no local até a chegada da polícia (Foto: Reprodução/Mídias Sociais)

Um adolescente de 14 anos foi atingido por disparos de arma de fogo nesta terça-feira (23), no Solidariedade. Segundo o que consta no registro da ocorrência, o estudante estava na companhia de dois amigos quando uma pessoa em um HB20 prata parou no local, abaixou o vidro do carro e disparou contra ele.Um dos disparos acertou a perna da vítima, próximo ao joelho, que ficou caída no local até a chegada da polícia. Ele não sabe dizer quem poderia ter sido o autor dos disparos. O carro deixou o local após os disparos.A vítima foi socorrida e encaminhada para o HCM. Pela grande aglomeração de pessoas, o local ficou prejudicado para perícia.Em contato com o hospital para saber o estado de saúde da vítima. O adolescente está no quarto, estável e consciente, mas sem previsão de alta.*DLNews