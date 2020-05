Apresentação do cantor será neste sábado, dia 2, das 13h às 15h e será transmitida ao vivo pela Record TV Rio Preto

publicado em 02/05/2020

Cantor Seu Moço faz live em prol a Santa Casa de Rio Preto (Foto: Divulgação)

O cantor Seu Moço fará uma live solidária, no dia 2 de maio, sábado, das 13h às 15h, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto para arrecadar doações para o hospital, que é referência no município com profissionais na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).

A transmissão da live do Seu Moço será feita pela Record TV Rio Preto e também pelos canais oficiais do cantor no Youtube e Facebook. Durante a apresentação solidária, por meio de um QR Code, será possível fazer doação em dinheiro ou comprar pizzas da Mama Mia. A pizzaria vai entregar essas pizzas em regiões periféricas da cidade, além de um porcentual ser revertido em doação direta para a Santa Casa.



Outra opção será a doação feita por telefone na hora da apresentação. Quem já quiser doar, antes da live solidária, pode acessar um link disponível nas redes sociais oficiais do cantor.



Serviço:

Live solidária – Seu Moço

Data e horário: 2 de maio, sábado, das 13h às 15h;