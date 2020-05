Nos dois casos, ninguém ficou ferido.

publicado em 18/05/2020

Uma viatura da Polícia Militar foi atingida na traseira na Rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis (SP), na noite de sábado (16). De acordo com a PM, um veículo seguia no mesmo sentido da viatura, quando colidiu com ela. Ao ser atingida, a viatura derrapou na pista. Não houve feridos. Já na manhã deste domingo (17), uma mulher se acidentou, também na Rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis. Segundo a Polícia Militar, ela perdeu a direção do veículo que dirigia e capotou. A vítima sofreu apenas ferimentos leves. *G1