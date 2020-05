Em um apartamento, no bairro Residencial Palestra, polícia encontrou 19 tijolos. Outros 58 foram encontrados no Vista Alegre

publicado em 12/05/2020

Tijolos apreendidos pela polícia em Rio Preto (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu 77 tijolos de maconha na noite desta segunda-feira (12) em São José do Rio Preto (SP). Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram presos por tráfico de drogas.De acordo com a polícia, uma equipe fazia patrulhamento pela Avenida da Constituição, quando abordou um casal em uma motocicleta com uma porção de maconha.No apartamento do motociclista, no bairro Residencial Palestra, a polícia encontrou 19 tijolos de maconha, além de uma balança.A polícia também chegou até outra residência, no bairro Residencial Vista Alegre, onde um homem estava com mais 58 tijolos de maconha, duas balanças e fita adesiva para embalar.Além da droga e do material para embalar a droga, a polícia apreendeu R$ 3 mil em dinheiro.*G1.com