De acordo com a polícia, a equipe recebeu uma denúncia de tráfico em uma casa que fica na Rua 7 de Setembro, no bairro Santa Cecília, perto do batalhão da polícia

publicado em 06/05/2020

A Polícia Militar apreendeu na noite desta terça-feira (5) 15 quilos de maconha em dois bairros em Andradina (SP). Além da droga, uma arma e R$ 4,5 mil também foram apreendidos.De acordo com a polícia, a equipe recebeu uma denúncia de tráfico em uma casa que fica na Rua 7 de Setembro, no bairro Santa Cecília, perto do batalhão da polícia.Na abordagem feita no local, a polícia encontrou um homem e uma mulher, que entregou drogas para o rapaz. Ele foi flagrado com uma pequena porção de maconha.Os policiais foram até a casa da mulher, onde também estava um outro homem. Foram encontrados 10 tabletes de maconha enterradas no quintal, além do dinheiro e arma.A mulher e um dos homens foram presos em flagrante e vão responder por tráfico, posse irregular de arma e receptação. Já o outro homem foi autuado por porte de drogas e vai responder em liberdade.Veja mais notícias da região em G1 Rio Preto e Araçatuba*G1