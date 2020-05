Após abandonar a caminhonete, que acabou caindo em uma vala na rodovia Euclides da Cunha, o rapaz fugiu a pé

publicado em 18/05/2020

O motorista da VW/Amarok, com placas de Estrela d´Oeste, que bateu em uma viatura da Polícia Militar na madrugada deste domingo, dia 17, vai se apresentar as autoridades nesta segunda-feira. A confirmação teria sido do advogado contratado pelo rapaz.Após abandonar a caminhonete, que acabou caindo em uma vala na rodovia Euclides da Cunha, o rapaz fugiu a pé. Durante o dia, uma pessoa se apresentou na base da Polícia Militar Rodoviária, confessando ter sido o motorista do acidente, mas acabou sendo desmascarado, já que havia sangue no interior do veiculo e o suposto motorista não apresentava nenhum ferimento.Quando teria sido indagado sobre falso testemunho, o homem, que não teve o nome divulgado, acabou confessando quem era o verdadeiro motorista da Amarok.O caso foi encaminhado ao Plantão Policial de Fernandópolis e um boletim de ocorrência foi registrado.O RN obteve a informação de que um advogado teria garantido que o motorista vai se apresentar nesta segunda-feira, dia 18.Os dois policiais envolvidos no acidente já tiveram alta do hospital. Um deles fraturou três costelas e o outro teve um corte no queixo.A viatura ficou totalmente destruída.Uma viatura da Polícia Militar de Fernandópolis foi atingida por uma VW/Amarok quando se deslocava para uma operação de rotina no bairro Jardim Ipanema em Fernandópolis. O veiculo em alta velocidade empurrou a viatura a aproximadamente 200 metros até ambas caírem em uma valeta na rodovia Euclides da Cunha. Após a colisão, o motorista fugiu.Os policiais foram socorridos por unidades de resgates e encaminhados ao UPA e posteriormente ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.*Região Noroeste