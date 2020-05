De acordo com a polícia, havia mais uma pessoa no carro, que foi levada para o Hospital Padre Albino, em Catanduva

publicado em 04/05/2020

(Foto: Reprodução/Grupo Bom Dia)

Um homem de 31 anos morreu em um acidente, durante a madrugada desta segunda-feira (4), na Rodovia Washington Luiz, em Catanduva (SP).Segundo a polícia, a vítima dirigia um carro quando atropelou um cavalo, que estava na beirada da pista, no km 387. O motorista foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.De acordo com a polícia, havia mais uma pessoa no carro, que foi levada para o Hospital Padre Albino, em Catanduva. O hospital informou que o passageiro está internado, mas passa bem.*G1.com