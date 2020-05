HB esclarece que não tem nenhuma criança internada no hospital com essas características; um boletim de ocorrência foi registrado para que a polícia investigue o caso

publicado em 25/05/2020

Hospital de Base de Rio Preto emitiu comunicado informando que as informações são falsas (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais uma mensagem pedindo ajuda para um bebê de seis dias de vida, que teria sido abandonado, estaria internado no Hospital de Base de Rio Preto e precisando de doações. Segundo a direção do hospital, a mensagem é fake news. Devido a rapidez que ela foi compartilhada, muitas pessoas entraram em contato com o hospital para fazer as doações. Até um boletim de ocorrência foi registrado, neste sábado, 23, para que a polícia investigue o caso.Segundo a representante do hospital, que registrou a ocorrência, as pessoas procuraram o HB e chegaram até a fazer uma aglomeração em frente ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM). Ela esclarece que a notícia é falsa, não existe nenhum recém-nascido que deu entrada no hospital com essas características.Neste sábado, a assessoria de imprensa do HB compartilhou um comunicado esclarecendo que essa mensagem era falsa.O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto.*Diário da Região