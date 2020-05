Vítima foi atingida na cabeça e em um dos ombros. Morador chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu

publicado em 14/05/2020

Homem foi baleado em avenida de Olímpia (Foto: Arquivo Pessoal)

Um homem morreu depois de ser baleado na manhã desta quarta-feira (13), na Avenida do Folclore, em Olímpia (SP).De acordo com a Polícia Militar, a vítima trafegava pela via, quando teve o carro fechado por um motorista, que desceu do veículo e disparou duas vezes.Os tiros acertaram a cabeça e um dos ombros do rapaz. Ele foi socorrido pelo Corpo e Bombeiros e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olímpia.Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida à Santa Casa, onde passou por atendimento médico, mas não resistiu.Segundo a PM, o homem baleado tinha passagens, mas a corporação não informou por qual crime. O suspeito de cometer o assassinato fugiu e não foi encontrado.*G1.com