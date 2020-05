Com ele, os policiais encontraram uma sacola com balas, chocolates e doces

publicado em 25/05/2020

Quando chegaram ao local, encontraram a cantina toda revirada, mas ninguém foi encontrado na escola (Foto: Imagem Ilustrativa)

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por roubar uma escola no bairro Bosque da Felicidade, em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais só descobriram o furto depois que foram alertados pela Central de Operações da Polícia Militar (Copom) de que o alarme da Escola Estadual Maria de Lourdes Murad de Camargo disparou.Quando chegaram ao local, encontraram a cantina toda revirada, mas ninguém foi encontrado na escola. Então, ao retomar o patrulhamento preventivo nas ruas, receberam novo chamado, desta vez da zeladora da escola, dizendo que o autor do crime havia retornado para levar fios retirados da escola. Novamente, o suspeito conseguiu escapar.Depois disso, um novo chamado pelo Copom foi feito, dizendo que o mesmo homem estaria em uma casa, mas desta vez, os PMs encontraram o suspeito. Com ele, os policiais encontraram uma sacola com balas, chocolates, doces e chicletes. No primeiro depoimento aos policiais, o homem teria afirmado que tinha uma dívida de R$ 200 com traficantes para pagar. No entanto, em novo depoimento na Polícia Civil, negou o crime, afirmando que havia recebido um pacote de outra pessoa que passava na rua.O delegado Roberval Costa Macedo, no entanto, autuou o homem por furto qualificado e retificou a prisão em flagrante.*DL News