Os pacientes são seis idosos e uma colaboradora da entidade

publicado em 20/05/2020

Um asilo de Santa Fé do Sul confirmou sete casos de coronavírus. Os pacientes são seis idosos e uma colaboradora da entidade, que foi a primeira a testar positivo para a Covid-19, no fim de abril. Segundo a enfermaria responsável pelo Lar São Vicente de Paulo, Drielen Bertolassi, após ter sintomas para coronavírus a colaboradora foi afastada do trabalho seguindo as recomendações das autoridades de saúde. Após a divulgação do resultado positivo, todos os funcionários da entidade e idosos foram testados.Exames coletados no dia 4 de maio confirmaram que 6 dos 36 idosos da entidade de longa-permanência estavam com coronavírus. "Desses seis idosos, dois já vieram como curados. E os outros quatro vieram na fase de transmissão, ou seja, ainda podiam transmitir a doença", contou Drielen.Segundo a enfermeira, nenhum dos idosos confirmados para Covid-19 no asilo teve sintoma grave da doença. Eles ficaram isolados em quartos da entidade, como é recomendado pelo Ministério da Saúde. Após a divulgação dos resultados do exame, uma nova testagem foi feita em todos os 36 idosos. "Agora dos seis casos confirmados no asilo, temos cinco curados e só um que permanece em isolamento. Mas ele está bem", disse Drielen. Santa Fé do Sul contabiliza 21 casos positivos de coronavírus. Na semana passada, Guapiaçu confirmou dez casos de Covid-19 em um asilo da cidade.Os pacientes são quatro funcionários e seis idosos. Em Rio Preto, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, dois idosos já morreram vítimas da Covid-19 em casas de repouso da cidade e idosos já foram isolados em entidades de longa permanência após testarem positivo para a doença. (Com Diário da Região)*Cidadão Net