Abertura em horário extra já é prevista no acordo coletivo de trabalho entre o Sincomércio e Sincomerciário

publicado em 06/05/2020

A Acif – Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis – anunciou que o comércio de Fernandópolis vai estender o atendimento pelo sistema “drive thru” para o Dia das Mães, na sexta-feira, 8, até às 22 horas e no sábado, o dia todo. A iniciativa visa garantir o atendimento para a compra dos presentes para o Dia das Mães.Essa abertura em horário extra já é prevista no acordo coletivo de trabalho entre o Sincomércio e Sincomerciário, mas por conta da pandemia do coronavírus, o atendimento permitido neste momento é apenas pelo sistema “drive thru” na porta da loja.Desde 21 de março, o comércio considerado não essencial, foi fechado e somente na segunda quinzena de abril ganhou uma flexibilização com permissão do atendimento chamado “drive thru” e com uso obrigatório de máscaras para os funcionários e clientes.Na sexta-feira, 8, o governador João Dória deve anunciar o plano de saída gradual da quarentena estadual. A expectativa dos comerciantes de Fernandópolis é de que o comércio comece a ser liberado com adoção de medidas de segurança no atendimento presencial dos clientes.*Cidadão.Net