Polícia está atendendo a ocorrência ainda; dois caminhões estão tombados e um carro também se envolveu da batida

publicado em 05/05/2020

Um acidente entre dois caminhões e um carro no fim da manhã desta terça-feira (5) prejudica o trânsito na rodovia BR-153, no trecho de Icém (SP). A informação é da Polícia Rodoviária Federal.A polícia está atendendo a ocorrência ainda. Dois caminhões estão tombados e um carro também se envolveu da batida.Ainda não se sabe as causas do acidente nem se há pessoas feridas. O trânsito está lento no local, e a polícia fez um desvio para os motoristas que passam pelo km 4.*G1