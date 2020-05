A confirmação saiu nesta quinta-feira (21), o paciente já estava sendo acompanhado pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 21/05/2020

A nova preocupação da secretária é o feriado adiantado pelo Governo do Estado de São Paulo, para a cidade metropolitana (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal da Saúde de Cardoso divulgou na manhã desta quinta-feira (21), a confirmação do primeiro caso positivo de Covid-19. O paciente já estava sendo acompanhado até a realização do teste rápido.Segundo a secretária da Saúde Cristiane Delpoz, o paciente não precisou ser internado e segue sob isolamento domiciliar, monitorado pela equipe da saúde.Cristiane disse que esta confirmação deixa o município em estado de alerta, pois desde o início a pasta vem tomando medidas para conter o vírus. “Isso nos entristece, porque já vinha tomando as medidas preventivas, para isso a gente precisa sempre da colaboração da população”, afirmou.A nova preocupação da secretária é o feriado adiantado pelo Governo do Estado de São Paulo, para a cidade metropolitana. Pessoas aproveitam desta parada, para se recolher, fazer visitas nas cidades do interior. “Nós vimos pelo último feriado a quantidade de pessoas de fora. Vamos tomar uma medida, que é possível e em cima de um decreto”, falou.