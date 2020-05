O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 21

publicado em 21/05/2020

Da RedaçãoNa madrugada desta quinta-feira (21), um caminhão munck, com placas de Pedranópolis, danificou um poste de energia elétrica na marginal Litério Grecco, próximo ao bairro Brasilândia em Fernandópolis. Segundo as informações, o braço hidráulico teria se soltado e atingido o poste que sustenta as redes primeira e secundária do lugar.No início da manhã desta quarta-feira, equipes da Concessionária Elektro trabalham na substituição do poste, o local foi interditado, pois a havia possibilidade de rompimentos dos cabos de alta tensão que ainda estavam energizados.Até o momento do fechamento desta nota, não havia informações sobre o horário de liberação da via.*Com informações Região Noroeste