Indicativo considera número de casos e a população de cada município pesquisado

publicado em 20/05/2020

Dados comparativos de algumas cidades indicam como está a situação do contágio pelo coronavírus na região de Votuporanga. São informações sobre a quantidade de habitantes nos municípios, casos positivos de Covid-19 e número de mortos. A partir daí é realizado um cálculo para saber o índice de contágio da doença em cada lugar. Veja abaixo:Jales = 7 casos confirmados e nenhuma morte (50.112 habitantes) = 1 caso para cada 7.158 habitantes;Fernandópolis = 19 casos confirmados e nenhuma morte (68.120 habitantes) = 1 caso para cada 3.585 habitantes;Votuporanga = 27 casos confirmados e 1 morte (população de 94.547 habitantes) = 1 caso em cada 3.376 habitantes;Santa Fé do Sul = 18 casos confirmados e nenhuma morte (30.872 habitantes) = 1 caso para cada 1.715 habitantes;Gastão Vidigal = 3 casos confirmados e 1 morte (4.585 habitantes) = 1 caso para cada 1.146 habitantes;São José do Rio Preto = 407 casos confirmados e 11 mortes (população de 372.492 habitantes) = 1 caso para cada 891 habitantes;Brasil = 202.918 casos confirmados e 13.993 mortes (população de 209.500.000 habitantes) = 1 caso para cada 898 habitantes.Esse índice a que chegamos é o da população, dividido pelo número de pessoas com a Covid-19. Quanto maior o índice, menor a taxa de contágio. O Brasil acaba de chegar na marca de 218.223 casos positivos de Covid-19 e 14.817 mortes, sendo 824 óbitos nas últimas 24 horas*Com Fatos e Destaques