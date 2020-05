Alunos foram afastados e PM redobra cuidados para evitar disseminação da doença

(Foto: Google Street View)

O Comando de Policiamento do Interior (CPI-5) de Rio Preto tem 21 casos de alunos-soldados com Covid-19, o novo coronavírus. Todo corpo discente foi afastado após os primeiros casos confirmados da doença.As pessoas infectadas estão em isolamento por 14 dias e estão sendo acompanhadas. Um dos exemplos é um aluno-soldado de 27 anos da Urupês. Ele está na cidade de origem em isolamento. Segundo a Prefeitura de Urupês, ele teve febre, vômito, dor de cabeça e no corpo, mas não apresentou falta de ar.Os cuidados para diminuir a contaminação no CPI-5 foram ampliados, como compra de novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e higienização dos locais de trabalho.*DL News