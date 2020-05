Campanha de amigos mobilizou toda a cidade, iniciando no último dia 27 e se estendeu até dia 10

publicado em 15/05/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

A solidariedade é capaz de transformar a nossa sociedade. Seja praticando atos de bondade, tendo empatia ou doando seu tempo, o importante é fazer o bem. Com este pensamento e muita vontade de ajudar, um grupo de amigos de Américo de Campos realizou uma ação em prol à Santa Casa de Votuporanga.A iniciativa partiu de Lúcio Flávio F. Duarte, Tatiane Campanelli, João Batista Campos de Vasconcelos e Luis Carlos Saraiva. A corrente do bem teve início no último dia 27 e se estendeu até dia 10, com objetivo de doar mantimentos para o Hospital. “Foi uma demonstração de afeto e atenção aos internados durante a pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por serviços prestados para nossa cidade. A Instituição é referência em atendimento em nossa região”, contou Tatiane.Foram solicitados leite e arroz. “Utilizamos muito nossas redes sociais para divulgar nosso projeto. As pessoas podiam levar a doação até nossas residências ou íamos buscar, o que fosse mais viável”, explicou.E com toda essa dedicação e amor, o resultado não poderia ser diferente. Os amigos entregaram 1.109 litros de leite e 60 quilos de arroz para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Queremos agradecer a população de Américo de Campos que ajudou, e também a Santa Casa de Votuporanga, que atende o município sempre tão bem. Ficamos muito felizes com a quantidade arrecadada”, destacou.O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu pela iniciativa. “Neste momento de enfrentamento do Coronavírus, toda ajuda impacta positivamente na manutenção de nossos atendimentos. Américo de Campos é uma cidade muito parceira e solidária, que faz um trabalho exemplar com Arrastão do Bem e leilão de gado. Agora, esses amigos viram mais uma oportunidade de salvar vidas, merecendo toda nossa gratidão. Nosso muito obrigado, em nome de milhares de assistidos”, concluiu.