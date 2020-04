O motorista abandonou o veículo no entroncamento da Marechal Rondon, km 449 900, com a rodovia Transbrasiliana

publicado em 29/04/2020

Um policial militar do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) morreu e outro ficou ferido após serem atropelados pelo motorista de um veículo carregado com droga, no km 454 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guaiçara (110 quilômetros de Bauru), no final tarde de ontem. O entorpecente totalizou 394,6 quilos de maconha.Hercules Demetrius Pereira, cabo da Polícia Rodoviária de Araçatuba, de 44 anos, foi socorrido e levado até a Santa Casa de Lins, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.Os dois policiais abordavam veículos em um patrulhamento de rotina na Marechal Rondon, quando o motorista de uma Parati prata furou o bloqueio e fugiu.O carro, com placas de Leme (SP), estava lotado com tabletes de maconha, que pesaram 394,6 quilos da droga. O motorista abandonou o veículo no entroncamento da Marechal Rondon, km 449 900, com a rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Guaiçara. Ele estaria acompanhado de mais uma pessoa no carro.