publicado em 07/04/2020

Um casal de Aparecida D’Oeste tentou abandonar o filho de apenas dois dias anteontem, no centro de Jales. Eles levaram a criança a sede da Polícia Militar alegando que haviam o encontrado dentro de uma bolsa, mas depois acabaram confessando que não tinham condições de criar o bebê.De acordo com a Polícia Militar, o pai da criança, um homem de 34 anos foi até a sede da polícia para levar o bebê alegando que o tinha encontrado no centro da cidade dentro de uma bolsa com roupas. Como procedimento padrão, os policiais levaram o homem até a Polícia Civil.Após algumas perguntas, o investigador desconfiou do homem, já que ele alegou que tinha pressa para ir embora porque tinha uma entrevista de emprego. Após ser questionado, ele confessou que na verdade era pai da criança e que não tinha condições de criá-lo. A mãe do bebê, que tem 26 anos estava junto com ele.O bebê havia nascido na Santa Casa de Jales no sábado (4). No local eles disseram que eram de Minas Gerais e que não tinham nada, já que haviam sido roubados. Para a Polícia Civil, o casal alegou que ambos já têm outros filhos e que não tem condições financeiras de cuidar do recém-nascido.Pelo abandono não ter sido consumado, o caso foi registrado como falsa comunicação de crime. Familiares do casal foram até a delegacia para demonstrar o interesse em ficar com o bebê, mas o caso deve ser decidido pela JustiçaFonte: SBT interior